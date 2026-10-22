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Мэр Энергодара предупредил об угрозе гуманитарного кризиса из-за атак ВСУ

Ксения Наумчик

Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), находится на грани гуманитарной катастрофы из-за атак на инфраструктуру. Об этом заявил мэр города Максим Пухов во время международного телемоста на площадке ОБСЕ, посвященного ситуации в Запорожской области, передает ТАСС.

По его словам, обстановка в Энергодаре остается крайне тяжелой и напряженной. Он подчеркнул, что происходящее в городе напрямую связано с вопросами безопасности Запорожской АЭС.

Глава города утверждает, что украинские военные пытаются ограничить транспортное сообщение с Энергодаром. Он отметил, подъездные дороги систематически минируют с помощью тяжелых беспилотников, а ударные дроны используются для атак на транспорт, в том числе на маршрутах, связывающих город с другими районами и Мелитополем.

Пухов также сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры. В результате атак было уничтожено электротехническое оборудование на трех подстанциях, что создало дополнительные проблемы для жителей.

10 октября ВСУ атаковали территорию Запорожской ТЭС и медсанчасти № 145 в Энергодаре. По словам Пухова, сначала ВСУ атаковали территорию МСЧ № 145. FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие недалеко от пищеблока. Обошлось без пострадавших и повреждений. Территория ЗаТЭС подверглась артиллерийскому обстрелу. По информации Пухова, зафиксировано как минимум четыре попадания снарядов. Пострадавших нет, возгорания не возникло.

27 сентября женщина погибла, еще двое пострадали в результате атаки украинского БПЛА в Энергодаре. 22 сентября украинский беспилотник, по данным ЗАЭС, повредил пост внешнего радиационного контроля в 13 км от станции.

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