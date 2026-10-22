Мэр Энергодара предупредил об угрозе гуманитарного кризиса из-за атак ВСУ

10 октября ВСУ атаковали территорию Запорожской ТЭС и медсанчасти № 145 в Энергодаре. По словам Пухова, сначала ВСУ атаковали территорию МСЧ № 145. FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие недалеко от пищеблока. Обошлось без пострадавших и повреждений. Территория ЗаТЭС подверглась артиллерийскому обстрелу. По информации Пухова, зафиксировано как минимум четыре попадания снарядов. Пострадавших нет, возгорания не возникло.