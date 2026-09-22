Украинский дрон повредил пост радиационного контроля ЗАЭС

14 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, а также ситуацию в Энергодаре. По словам Лихачева, за последние четыре с половиной месяца по ЗАЭС и Энергодару было нанесено более 750 ударов дронами и артиллерией. С начала эскалации погибли 20 человек, включая девять сотрудников станции, еще более 100 пострадали. Отдельно глава «Росатома» сообщил Гросси об ударах по бензовозам, доставлявшим на ЗАЭС дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. В результате атак были человеческие жертвы.