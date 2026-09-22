Украинский дрон повредил пост радиационного контроля ЗАЭС
Пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила ЗАЭС в своем Telegram-канале.
На станции уточнили, что поврежденный объект находился на расстоянии 13 км от ЗАЭС в районе Ивановки. Пост был одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой в районе станции.
В ЗАЭС заявили, что располагают достаточным количеством средств для мониторинга радиационной обстановки.
14 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, а также ситуацию в Энергодаре. По словам Лихачева, за последние четыре с половиной месяца по ЗАЭС и Энергодару было нанесено более 750 ударов дронами и артиллерией. С начала эскалации погибли 20 человек, включая девять сотрудников станции, еще более 100 пострадали. Отдельно глава «Росатома» сообщил Гросси об ударах по бензовозам, доставлявшим на ЗАЭС дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. В результате атак были человеческие жертвы.
13 сентября Лихачев сообщил о двух погибших военных в результате атаки ВСУ на бензовозы. По его словам, «большое количество военных» получили ранения. Глава «Росатома» заявил, что киевские организаторы знали, что речь идет именно о доставке топлива и что оно необходимо ЗАЭС.