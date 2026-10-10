Пухов: ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС и атаковали медсанчасть в Энергодаре

ВСУ атаковали территорию Запорожской ТЭС и медсанчасти №145 в Энергодаре. Об этом сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, сначала ВСУ атаковали территорию МСЧ № 145. FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие недалеко от пищеблока. Обошлось без пострадавших и повреждений.