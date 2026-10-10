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Пухов: ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС и атаковали медсанчасть в Энергодаре

Ася Султанова

ВСУ атаковали территорию Запорожской ТЭС и медсанчасти №145 в Энергодаре. Об этом сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, сначала ВСУ атаковали территорию МСЧ № 145. FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие недалеко от пищеблока. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Территория ЗаТЭС подверглась артиллерийскому обстрелу. По информации Пухова, зафиксировано как минимум четыре попадания снарядов. Пострадавших нет, возгорания не возникло.

27 сентября женщина погибла, еще двое пострадали в результате атаки украинского БПЛА в Энергодаре. 22 сентября украинский беспилотник, по данным ЗАЭС, повредил пост внешнего радиационного контроля в 13 км от станции. 

3 октября МАГАТЭ сообщило, что ВСУ повредили трансформаторы Запорожской ТЭС, имеющие жизненно важное значение для подачи внешнего электроснабжения на ЗАЭС. Украинская армия совершила серию атак 19, 20 и 27 сентября.

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