Пухов: ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС и атаковали медсанчасть в Энергодаре
ВСУ атаковали территорию Запорожской ТЭС и медсанчасти №145 в Энергодаре. Об этом сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, сначала ВСУ атаковали территорию МСЧ № 145. FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие недалеко от пищеблока. Обошлось без пострадавших и повреждений.
Территория ЗаТЭС подверглась артиллерийскому обстрелу. По информации Пухова, зафиксировано как минимум четыре попадания снарядов. Пострадавших нет, возгорания не возникло.
3 октября МАГАТЭ сообщило, что ВСУ повредили трансформаторы Запорожской ТЭС, имеющие жизненно важное значение для подачи внешнего электроснабжения на ЗАЭС. Украинская армия совершила серию атак 19, 20 и 27 сентября.