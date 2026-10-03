МАГАТЭ: ВСУ повредили трансформаторы для внешнего электроснабжения ЗАЭС

По данным агентства, украинская армия совершила серию атак 19, 20 и 27 сентября. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры о новом локальном прекращении огня с обеими сторонами, чтобы обеспечить необходимый ремонт на ЗТЭС. Ожидается, что это будет восьмое прекращение огня, организованное при посредничестве МАГАТЭ, для обеспечения внешнего электроснабжения ЗАЭС.