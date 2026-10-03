МАГАТЭ: ВСУ повредили трансформаторы для внешнего электроснабжения ЗАЭС
ВСУ повредили трансформаторы Запорожской ТЭС, имеющие жизненно важное значение для подачи внешнего электроснабжения на ЗАЭС, сообщило МАГАТЭ в соцсети X.
По данным агентства, украинская армия совершила серию атак 19, 20 и 27 сентября. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры о новом локальном прекращении огня с обеими сторонами, чтобы обеспечить необходимый ремонт на ЗТЭС. Ожидается, что это будет восьмое прекращение огня, организованное при посредничестве МАГАТЭ, для обеспечения внешнего электроснабжения ЗАЭС.
Как сообщили в МАГАТЭ, из-за атаки ВСУ 22 сентября, которая вывела из строя станцию внешнего радиационного мониторинга, снизилась возможность отслеживать уровни радиации вблизи ЗАЭС.
Гросси заявил, что атаки, ставящие под угрозу ядерную безопасность и защищенность, остаются абсолютно неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.
27 сентября женщина погибла, еще два человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА в Энергодаре. 11 сентября двое военных погибли в результате атаки ВСУ на бензовозы с дизельным топливом для Запорожской АЭС.
Внешнее энергоснабжение ЗАЭС было повреждено 20 августа, после чего станция перешла на резервное энергоснабжение. Оборудование сработало в штатном режиме, без нарушений в работе систем безопасности. 7 сентября Запорожская АЭС перешла на внешнее питание и стала работать в штатном режиме после восстановления линии «Ферросплавная-1».