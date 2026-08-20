Запорожская АЭС лишилась внешнего энергоснабжения
Запорожская атомная электростанция временно лишилась внешнего энергоснабжения и была переведена на резервные источники питания. Об этом сообщили в ЗАЭС.
Как заявили на станции, отключение произошло после срабатывания автоматики защиты на высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1». После прекращения подачи электроэнергии извне энергоблоки станции были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование запустилось в штатном режиме, нарушений в работе систем безопасности специалисты не зафиксировали.
На Запорожской АЭС сообщили, что персонал продолжает контролировать параметры работы оборудования и принимает необходимые меры для сохранения безопасного состояния энергоблоков. Радиационная обстановка на территории станции и в зоне наблюдения остается стабильной.
8 августа ЗАЭС в третий раз на неделю временно осталась без внешнего питания. В МАГАТЭ уточнили, что аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание. По их данным, это уже 25-е отключение внешнего энергоснабжения на ЗАЭС с 2022 г. Причину потери энергоснабжения в агентстве не назвали. По данным ЗАЭС, внешнее энергоснабжение было восстановлено менее чем за час. Уточняется, что сейчас собственные нужды станции обеспечиваются по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Все системы безопасности отработали штатно.
6 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что из-за отсутствия электричества в регионе складывается критическая ситуация с водоснабжением. Причиной отключений стало «повреждение ключевого объекта энергетической инфраструктуры». Восстановление сетей электроснабжения находится на особом контроле, а ремонтные работы продолжаются практически на всех ключевых узлах.