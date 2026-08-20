Запорожская АЭС лишилась внешнего энергоснабжения

8 августа ЗАЭС в третий раз на неделю временно осталась без внешнего питания. В МАГАТЭ уточнили, что аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание. По их данным, это уже 25-е отключение внешнего энергоснабжения на ЗАЭС с 2022 г. Причину потери энергоснабжения в агентстве не назвали. По данным ЗАЭС, внешнее энергоснабжение было восстановлено менее чем за час. Уточняется, что сейчас собственные нужды станции обеспечиваются по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Все системы безопасности отработали штатно.