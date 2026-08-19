Запорожская АЭС готова принять главу МАГАТЭ Гросси

Захарова поясняла, что секретариат МАГАТЭ и российская сторона заранее согласовали детали визита. Москва также предоставила гарантии безопасности, которые, по ее словам, удовлетворили агентство. Однако Киев предупредил Гросси, что не может гарантировать его безопасность при поездке на ЗАЭС через территорию России, заявила представитель МИД.