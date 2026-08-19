Запорожская АЭС готова принять главу МАГАТЭ Гросси

Запорожская АЭС готова принять главу МАГАТЭ ГроссиДля этого потребуется обеспечение необходимых условий безопасности
Запорожская АЭС (ЗАЭС) готова принять генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом заявила «РИА Новости» директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Собеседница агентства уточнила, что визит возможен при соблюдении согласованных процедур и необходимых мер безопасности.
18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина сорвала запланированный на 20–21 августа визит Гросси на ЗАЭС и в Энергодар. По ее словам, поездку планировалось совместить с очередной ротацией экспертов МАГАТЭ, работающих на станции.
Захарова поясняла, что секретариат МАГАТЭ и российская сторона заранее согласовали детали визита. Москва также предоставила гарантии безопасности, которые, по ее словам, удовлетворили агентство. Однако Киев предупредил Гросси, что не может гарантировать его безопасность при поездке на ЗАЭС через территорию России, заявила представитель МИД.
Захарова также отмечала, что Киев создает угрозу ядерной катастрофы в центре Европы практически в ежедневном режиме, атакуя ЗАЭС и ее персонал.
3 августа четыре сотрудника ЗАЭС пострадали при взрыве на дороге в промышленной зоне Энергодара. По данным станции, дороги были дистанционно заминированы с помощью беспилотников. Двое сотрудников получили тяжелые травмы, еще двое – легкие.
В ночь на 2 августа беспилотник ударил в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока ЗАЭС. Была повреждена галерея, соединяющая шесть энергоблоков станции. Взрыва не произошло, однако ЗАЭС примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения.