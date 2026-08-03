От минирования ВСУ дорог Энергодара пострадали четыре сотрудника ЗАЭС

В ночь на 2 августа украинский БПЛА ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской АЭС. БПЛА поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков. Через нее сотрудники станции перемещаются между отсеками. Взрыва не последовало. Станция примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения.