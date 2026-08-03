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От минирования ВСУ дорог Энергодара пострадали четыре сотрудника ЗАЭС

Ведомости

ВСУ с помощью беспилотников дистанционно заминировали автомобильные дороги в промышленной зоне и на въезде в Энергодар. В результате чего пострадали четыре сотрудника Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в ЗАЭС.

По данным станции, взрыв произошел на одном из заминированных участков, когда сотрудники ЗАЭС направлялись на работу. Пострадавшими оказались представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Двое человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы.

В ЗАЭС отметили, что применение беспилотников для дистанционного минирования создает угрозу для обычных маршрутов, которыми пользуются работники станции, экстренные службы и жители города. По заявлению предприятия, подобные действия могут представлять опасность для любого гражданского транспорта.

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Политика / Международные отношения

На станции подчеркнули, что персонал продолжает выполнять свои обязанности и обеспечивать контроль параметров безопасности объекта. В ЗАЭС также заявили, что атаки на инфраструктуру Энергодара создают риски для стабильной работы крупнейшего энергетического объекта.

В ночь на 2 августа украинский БПЛА ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской АЭС. БПЛА поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков. Через нее сотрудники станции перемещаются между отсеками. Взрыва не последовало. Станция примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения.

1 августа в результате беспилотной атаки по многоквартирному дому в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре погибла женщина 1952 г. р. Несколько квартир загорелись.

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