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Дрон ударил в нескольких метрах от реакторного отделения энергоблока ЗАЭС

Ведомости

Украинский беспилотник ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

БПЛА поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков. Через нее сотрудники станции перемещаются между отсеками.

Атака произошла в ночь на 2 августа. Взрыва не последовало. Станция примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения.

1 августа в результате беспилотной атаки по многоквартирному дому в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре погибла женщина 1952 г. р. Несколько квартир загорелись.

30 июля на ЗАЭС обезвредили беспилотник. Атака была совершена в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). 

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