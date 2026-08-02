Дрон ударил в нескольких метрах от реакторного отделения энергоблока ЗАЭС
Украинский беспилотник ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
БПЛА поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков. Через нее сотрудники станции перемещаются между отсеками.
Атака произошла в ночь на 2 августа. Взрыва не последовало. Станция примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения.
1 августа в результате беспилотной атаки по многоквартирному дому в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре погибла женщина 1952 г. р. Несколько квартир загорелись.
30 июля на ЗАЭС обезвредили беспилотник. Атака была совершена в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ).