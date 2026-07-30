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Дрон попытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

Станция назвала инцидент крайне опасным
Ведомости

На Запорожской атомной электростанции обезвредили беспилотник вооруженных сил Украины. Атака была совершена в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Дрон вовремя обнаружили и обезвредили, сообщила пресс-служба ЗАЭС. Пострадавших и разрушений нет.

«Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас своевременно обезврежен. Пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении станции в Telegram.

Пресс-служба станции подчеркнула, что атака представляет собой крайне опасный инцидент. Транспортер является уникальным специализированным оборудованием, не имеющим аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом. Это означало бы нарушение технологических возможностей станции по обращению с ОЯТ, существенное осложнение проведения необходимых регламентных операций и создание дополнительных рисков для долгосрочной безопасной эксплуатации объекта.

По оценке «Росатома», с середины марта 2026 г. ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА и более 15 ударов артиллерии. С начала военного конфликта станция уже 20 раз полностью отключалась от внешнего питания. 30 мая беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6, в стене образовался пролом в 10 м от реакторного отсека. 16 мая дрон-камикадзе нанес удар по трубопроводу, проложенному вдоль машинных залов, боеприпас упал в нескольких метрах от первого энергоблока. 3 мая ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции.

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