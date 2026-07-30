Дрон попытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

Дрон попытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭССтанция назвала инцидент крайне опасным
На Запорожской атомной электростанции обезвредили беспилотник вооруженных сил Украины. Атака была совершена в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Дрон вовремя обнаружили и обезвредили, сообщила пресс-служба ЗАЭС. Пострадавших и разрушений нет.
«Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас своевременно обезврежен. Пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении станции в Telegram.
Пресс-служба станции подчеркнула, что атака представляет собой крайне опасный инцидент. Транспортер является уникальным специализированным оборудованием, не имеющим аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом. Это означало бы нарушение технологических возможностей станции по обращению с ОЯТ, существенное осложнение проведения необходимых регламентных операций и создание дополнительных рисков для долгосрочной безопасной эксплуатации объекта.
По оценке «Росатома», с середины марта 2026 г. ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА и более 15 ударов артиллерии. С начала военного конфликта станция уже 20 раз полностью отключалась от внешнего питания. 30 мая беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6, в стене образовался пролом в 10 м от реакторного отсека. 16 мая дрон-камикадзе нанес удар по трубопроводу, проложенному вдоль машинных залов, боеприпас упал в нескольких метрах от первого энергоблока. 3 мая ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции.