Дрон попытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

По оценке «Росатома», с середины марта 2026 г. ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА и более 15 ударов артиллерии. С начала военного конфликта станция уже 20 раз полностью отключалась от внешнего питания. 30 мая беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6, в стене образовался пролом в 10 м от реакторного отсека. 16 мая дрон-камикадзе нанес удар по трубопроводу, проложенному вдоль машинных залов, боеприпас упал в нескольких метрах от первого энергоблока. 3 мая ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции.