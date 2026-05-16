ВСУ ударили дроном по Запорожской АЭС

ВСУ ударили дроном по Запорожской АЭСТехнологические процессы нарушены не были, сообщили на станции
Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков Запорожской атомной электростанции, сообщили в Telegram-канале станции. При падении дрон не сдетонировал.
«В результате инцидента разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты, проводится обследование территории и оценка обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.
Станция продолжает работу в обычном режиме: технологические процессы не нарушены, безопасность обеспечивается в полном объеме, радиационный фон на территории Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах нормы.
На станции подчеркнули, что сам факт атаки на территорию крупнейшего ядерного объекта Европы является беспрецедентным.
«Удары по атомной станции – это переход всех возможных красных линий, проявление ядерного терроризма и безответственного безумия, способного поставить под угрозу безопасность целого региона», – сообщили на станции.
За сутки средства ПВО ликвидировали 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американских РСЗО HIMARS, а также 353 БПЛА самолетного типа.
C полуночи 15 мая идет атака БПЛА на Москву. К 14:07 мск 16 мая было сбито 26 беспилотников, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.