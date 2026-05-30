Что известно об ударе по Запорожской АЭС

Что известно об ударе по Запорожской АЭСДрон ВСУ атаковал здание машинного зала энергоблока станции
30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции. В пресс-службе станции заявили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Представители ЗАЭС подчеркнули, что сейчас все системы станции функционируют в штатном режиме, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений.
«Ведомости» собрали, что известно об атаке на АЭС.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6 с последующей детонацией.
Лихачев подчеркнул, что мир оказался ближе к потенциальному инциденту с серьезными последствиями, которые могут затронуть страны далеко за пределами России и Украины. По оценке главы «Росатома», удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли.
Он также выразил обеспокоенность возможной дальнейшей эскалацией, задавшись вопросом, не станут ли следующими целями турбинное оборудование, реакторный зал или системы безопасности станции. Глава «Росатома» подчеркнул, что компания неоднократно предупреждала международное сообщество об угрозах, связанных с атаками на объекты атомной энергетики.
Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила «РИА Новости», что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока № 6 ЗАЭС. Она отметила, что украинские войска пренебрегли принципами ядерной безопасности, нанеся удар по атомной электростанции.
Яшина также уточнила, что машинный зал энергоблока № 6, попавший под удар, находится в нескольких метрах от реакторного зала. Специалисты приступили к оценке ущерба. Директор по коммуникациям ЗАЭС подчеркнула, что удар незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации.