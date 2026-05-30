Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SMLT390,4-2,3%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что известно об ударе по Запорожской АЭС

Дрон ВСУ атаковал здание машинного зала энергоблока станции
Ксения Наумчик
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции. В пресс-службе станции заявили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Представители ЗАЭС подчеркнули, что сейчас все системы станции функционируют в штатном режиме, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений.

«Ведомости» собрали, что известно об атаке на АЭС.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6 с последующей детонацией.

Лихачев подчеркнул, что мир оказался ближе к потенциальному инциденту с серьезными последствиями, которые могут затронуть страны далеко за пределами России и Украины. По оценке главы «Росатома», удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли.

Грозит ли ситуация на Запорожской АЭС «фукусимским сценарием»

Политика / Международные новости

Он также выразил обеспокоенность возможной дальнейшей эскалацией, задавшись вопросом, не станут ли следующими целями турбинное оборудование, реакторный зал или системы безопасности станции. Глава «Росатома» подчеркнул, что компания неоднократно предупреждала международное сообщество об угрозах, связанных с атаками на объекты атомной энергетики.

Лихачев отметил, что ВСУ раз за разом «переходят границы здравого смысла». По его словам, дрон, ударивший по машинному залу блока № 6, управлялся по оптоволокну, это исключает случайное попадание.

Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила «РИА Новости», что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока № 6 ЗАЭС. Она отметила, что украинские войска пренебрегли принципами ядерной безопасности, нанеся удар по атомной электростанции.

Яшина также уточнила, что машинный зал энергоблока № 6, попавший под удар, находится в нескольких метрах от реакторного зала. Специалисты приступили к оценке ущерба. Директор по коммуникациям ЗАЭС подчеркнула, что удар незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте