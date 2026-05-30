Что известно об ударе по Запорожской АЭС

30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции. В пресс-службе станции заявили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Представители ЗАЭС подчеркнули, что сейчас все системы станции функционируют в штатном режиме, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений.