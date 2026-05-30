Лихачев: удар стал первой в истории целенаправленной атакой на оборудование АЭС
Мир оказался ближе к потенциальному инциденту с серьезными последствиями, которые могут затронуть страны далеко за пределами России и Украины. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, комментируя атаку беспилотника на Запорожскую АЭС, передает ТАСС.
По оценке главы «Росатома», удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли.
«Можно «поздравить», если так можно выразиться, все мировое сообщество – это (атака дрона на машзал ЗАЭС) первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала», – говорится в заявлении Лихачева.
Он также выразил обеспокоенность возможной дальнейшей эскалацией, задавшись вопросом, не станут ли следующими целями турбинное оборудование, реакторный зал или системы безопасности станции. Глава «Росатома» подчеркнул, что компания неоднократно предупреждала международное сообщество об угрозах, связанных с атаками на объекты атомной энергетики. «Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС», – отметил Лихачев.
30 мая беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Представители ЗАЭС подчеркнули, что сейчас все системы станции функционируют в штатном режиме, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений.
Специалисты станции проводят обследование места происшествия, ситуация находится под полным контролем, заверили в пресс-службе. Одновременно там подчеркнули, что подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности и безопасности региона.