Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RUAL34,61+0,14%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лихачев: удар стал первой в истории целенаправленной атакой на оборудование АЭС

Ведомости

Мир оказался ближе к потенциальному инциденту с серьезными последствиями, которые могут затронуть страны далеко за пределами России и Украины. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, комментируя атаку беспилотника на Запорожскую АЭС, передает ТАСС.

По оценке главы «Росатома», удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли.

«Можно «поздравить», если так можно выразиться, все мировое сообщество – это (атака дрона на машзал ЗАЭС) первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала», – говорится в заявлении Лихачева.

Он также выразил обеспокоенность возможной дальнейшей эскалацией, задавшись вопросом, не станут ли следующими целями турбинное оборудование, реакторный зал или системы безопасности станции. Глава «Росатома» подчеркнул, что компания неоднократно предупреждала международное сообщество об угрозах, связанных с атаками на объекты атомной энергетики. «Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС», – отметил Лихачев.

30 мая беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Представители ЗАЭС подчеркнули, что сейчас все системы станции функционируют в штатном режиме, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений.

Специалисты станции проводят обследование места происшествия, ситуация находится под полным контролем, заверили в пресс-службе. Одновременно там подчеркнули, что подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности и безопасности региона.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь