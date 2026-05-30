Дрон ВСУ ударил по зданию машинного зала энергоблока ЗАЭС

Дрон ВСУ ударил по зданию машинного зала энергоблока ЗАЭСПострадавших и критических разрушений нет
Беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале.
«К счастью, обошлось без пострадавших и критических разрушений», – говорится в сообщении.
Представители ЗАЭС подчеркнули, что сейчас все системы станции функционируют в штатном режиме, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений.
Специалисты станции проводят обследование места происшествия, ситуация находится под полным контролем, заверили в пресс-службе. Одновременно там подчеркнули, что подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности и безопасности региона.
25 мая украинский FPV-дрон атаковал автомобиль «ГАЗель» с сотрудниками ЗАЭС. Пострадавших нет. Благодаря оперативной реакции сотрудники ЗАЭС успели покинуть автомобиль до момента удара. Машина полностью сгорела.
23 мая также сообщалось об атаке украинских беспилотников на транспортный цех ЗАЭС. Тогда были повреждены автобусы, используемые для перевозки персонала. Пострадавших не было. На станции заявляли, что обстрелы ВСУ происходят практически непрерывно. «Интенсивность атак не снижается», – поясняли на ЗАЭС.