Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками ЗАЭС
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль «ГАЗель» с сотрудниками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале станции.
Благодаря оперативной реакции, сотрудники ЗАЭС успели покинуть автомобиль до момента удара. Машина полностью сгорела.
На станции сообщили, что ЗАЭС работает в штатном режиме. Персонал находится на своих местах и выполняет все необходимое для обеспечения безопасности.
Мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что украинская сторона массово применяет FPV-дроны для ударов по вышкам сотовой связи, гражданским микроавтобусам и машинам повышенной проходимости. По его словам, за шесть часов были уничтожены четыре гражданских автомобиля в черте города.
23 мая на ЗАЭС сообщили, что не менее 10 украинских беспилотников атаковали транспортный цех станции. Также были повреждены автобусы, которые используют для перевозки персонала. Пострадавших не было.