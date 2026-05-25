LKOH5 096,5-0,61%CNY Бирж.10,511-0,19%IMOEX2 627,32+0,06%RTSI1 162,3+0,06%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
Главная / Политика /

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками ЗАЭС

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль «ГАЗель» с сотрудниками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале станции.

Благодаря оперативной реакции, сотрудники ЗАЭС успели покинуть автомобиль до момента удара. Машина полностью сгорела.

На станции сообщили, что ЗАЭС работает в штатном режиме. Персонал находится на своих местах и выполняет все необходимое для обеспечения безопасности.

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что украинская сторона массово применяет FPV-дроны для ударов по вышкам сотовой связи, гражданским микроавтобусам и машинам повышенной проходимости. По его словам, за шесть часов были уничтожены четыре гражданских автомобиля в черте города.

23 мая на ЗАЭС сообщили, что не менее 10 украинских беспилотников атаковали транспортный цех станции. Также были повреждены автобусы, которые используют для перевозки персонала. Пострадавших не было.

