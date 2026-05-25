Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками ЗАЭС

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что украинская сторона массово применяет FPV-дроны для ударов по вышкам сотовой связи, гражданским микроавтобусам и машинам повышенной проходимости. По его словам, за шесть часов были уничтожены четыре гражданских автомобиля в черте города.