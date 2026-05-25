ВСУ используют FPV-дроны для ударов по вышкам связи рядом с ЗАЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово применяют FPV-дроны для ударов по вышкам сотовой связи в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Кроме того, удары приходятся и по гражданским микроавтобусам, и машинам повышенной проходимости. По словам Пухова, за шесть часов были уничтожены четыре гражданских автомобиля в черте города.

Глава Энергодара предупредил, что в городе критически высокая дроновая опасность.

23 мая на ЗАЭС сообщили, что не менее 10 украинских беспилотников атаковали транспортный цех станции. Также были повреждены автобусы, которые используют для перевозки персонала. Обошлось без жертв.

21 мая украинские военные заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения станции.

