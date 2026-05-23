SLEN3,465+0,58%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,29-0,03%RGBITR784,02+0,06%
Главная / Политика /

Украинские беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Зафиксировано не менее десяти прилетов
Ведомости

Не менее десяти украинских беспилотников атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс‑служба станции в Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает террористические атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, входящую в состав атомных станций «Росатома», – говорится в сообщении.

Повреждены автобусы, используемые для перевозки персонала. Пострадавших нет.

На ЗАЭС подчеркнули, что обстрелы происходят практически беспрерывно. «Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается», – заявили на станции.

19 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ дать оценку атакам Киева на ЗАЭС. 21 мая украинские военные заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения станции. 16 мая на территории рядом с энергоблоками упал дрон. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте