Украинские беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Украинские беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской АЭСЗафиксировано не менее десяти прилетов
Не менее десяти украинских беспилотников атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс‑служба станции в Telegram-канале.
«Киевский режим продолжает террористические атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, входящую в состав атомных станций «Росатома», – говорится в сообщении.
Повреждены автобусы, используемые для перевозки персонала. Пострадавших нет.
На ЗАЭС подчеркнули, что обстрелы происходят практически беспрерывно. «Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается», – заявили на станции.
19 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ дать оценку атакам Киева на ЗАЭС. 21 мая украинские военные заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения станции. 16 мая на территории рядом с энергоблоками упал дрон.