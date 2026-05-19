Небензя призвал МАГАТЭ оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС
Россия требует от МАГАТЭ дать оценку действиям Киева в связи с атаками на Запорожскую АЭС, а также выступить с предупреждениями в адрес тех, кто угрожает ядерным объектам Ирана. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
«Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева», – заявил дипломат (цитата по «РИА Новости»).
По словам Небензи, Москва также ожидает «жестких предупреждений» в адрес государств, которые способствуют росту военной напряженности вокруг Ирана и допускают угрозы атак на мирные ядерные объекты страны.
17 мая сообщалось, что Запорожская АЭС подверглась артиллерийскому обстрелу. По данным станции, повреждения получили транспортный цех, кровля здания, окна и автобусы для перевозки сотрудников. Также сообщалось об атаке беспилотника на подстанцию «Радуга», однако БПЛА сбили, а сам объект повреждений не получил.
За день до этого на станции также сообщали о падении беспилотника рядом с энергоблоками. Работа ЗАЭС продолжилась в штатном режиме. В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что в Энергодаре после атак была полностью парализована работа двух автозаправочных станций.
18 мая на ЗАЭС сообщили о новой атаке беспилотника. По данным администрации объекта, дрон ударил по территории хранения списанной техники. На станции заявляли, что подобные действия создают дополнительные риски для сотрудников, осложняют работу предприятия и усиливают психологическое давление на персонал и жителей Энергодара. При этом в администрации ЗАЭС подчеркивали, что безопасность эксплуатации станции обеспечивается в полном объеме.