Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,613-0,91%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лихачев назвал удары по Энергодару раскачиванием ситуации до катастрофической

Ведомости

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев считает, что атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на соцобъекты Энергодара являются нагнетанием ситуации до катастрофических масштабов. Он заявил об этом прессе на полях конференции ЦИПР.

«Такие удары, направленные на социальную инфраструктуру города, на жилые микрорайоны, на автобусные остановки, на транспорт, подвозящий продукты питания, на детский сад, – это просто раскачивание ситуации вплоть до катастрофической», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).

17 мая ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Были повреждены кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, а также окна транспортного цеха. Украинская сторона также атаковала подстанцию «Радуга». Беспилотник сбили, подстанция не повреждена.

16 мая украинская армия ударила беспилотником по Запорожской АЭС. БПЛА упал вблизи энергоблоков. Станция продолжила работу в обычном режиме. Тогда Лихачев заявил, что в Энергодаре из-за атак со стороны ВСУ полностью парализована работа обеих автозаправочных станций. 14 мая два сотрудника Запорожской АЭС были ранены из-за атаки беспилотников ВСУ вблизи периметра станции.

Россия контролирует территории ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара с начала конфликта на Украине в 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам. На станции присутствуют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её