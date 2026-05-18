Лихачев назвал удары по Энергодару раскачиванием ситуации до катастрофической
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев считает, что атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на соцобъекты Энергодара являются нагнетанием ситуации до катастрофических масштабов. Он заявил об этом прессе на полях конференции ЦИПР.
«Такие удары, направленные на социальную инфраструктуру города, на жилые микрорайоны, на автобусные остановки, на транспорт, подвозящий продукты питания, на детский сад, – это просто раскачивание ситуации вплоть до катастрофической», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).
17 мая ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Были повреждены кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, а также окна транспортного цеха. Украинская сторона также атаковала подстанцию «Радуга». Беспилотник сбили, подстанция не повреждена.
16 мая украинская армия ударила беспилотником по Запорожской АЭС. БПЛА упал вблизи энергоблоков. Станция продолжила работу в обычном режиме. Тогда Лихачев заявил, что в Энергодаре из-за атак со стороны ВСУ полностью парализована работа обеих автозаправочных станций. 14 мая два сотрудника Запорожской АЭС были ранены из-за атаки беспилотников ВСУ вблизи периметра станции.
Россия контролирует территории ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара с начала конфликта на Украине в 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам. На станции присутствуют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).