Запорожская АЭС подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ

Украинские силы также пытались ударить по подстанции «Радуга»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщили в российском представительстве станции.

«На территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций «Росатома», зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции», – говорится в сообщении.

Повреждения получили кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, а также окна транспортного цеха. Украинская сторона также атаковала подстанцию «Радуга». Беспилотник сбили, подстанция не повреждена. Пострадавших нет.

В администрации ЗАЭС отметили, что это второй день подряд, когда объекты станции подвергаются обстрелам: «Подобные атаки создают дополнительные риски для безопасности крупнейшей атомной станции Европы и недопустимы с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности».

Накануне ВСУ ударили дроном по Запорожской АЭС, он упал вблизи энергоблоков. Станция продолжила работу в обычном режиме. В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в Энергодаре из-за атак со стороны ВСУ полностью парализована работа обеих автозаправочных станций.

14 мая два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ вблизи периметра станции.

Россия контролирует территории ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара с начала боевых действий на Украине в 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. На станции присутствуют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

