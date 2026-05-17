Запорожская АЭС подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ

Запорожская АЭС подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУУкраинские силы также пытались ударить по подстанции «Радуга»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщили в российском представительстве станции.
«На территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций «Росатома», зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции», – говорится в сообщении.
Повреждения получили кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, а также окна транспортного цеха. Украинская сторона также атаковала подстанцию «Радуга». Беспилотник сбили, подстанция не повреждена. Пострадавших нет.
В администрации ЗАЭС отметили, что это второй день подряд, когда объекты станции подвергаются обстрелам: «Подобные атаки создают дополнительные риски для безопасности крупнейшей атомной станции Европы и недопустимы с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности».
Накануне ВСУ ударили дроном по Запорожской АЭС, он упал вблизи энергоблоков. Станция продолжила работу в обычном режиме. В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в Энергодаре из-за атак со стороны ВСУ полностью парализована работа обеих автозаправочных станций.
14 мая два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ вблизи периметра станции.
Россия контролирует территории ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара с начала боевых действий на Украине в 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. На станции присутствуют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).