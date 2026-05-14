Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке дронов рядом со станцией
Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ вблизи периметра станции. Об этом сообщается в канале ЗАЭС в Max.
Как рассказали на станции, дроны атаковали прилегающую территорию в 100 м от периметра объекта. В момент удара сотрудники ехали на автомобиле.
Эвакуацию пострадавших осложнили повторные атаки со стороны ВСУ. Сейчас раненых доставили в медико-санитарную часть №145, где им оказывают необходимую помощь. Их состояние уточняется.
На ЗАЭС назвали произошедшее актом терроризма. Подобные атаки создают прямую угрозу сотрудникам объекта ядерной инфраструктуры, подчеркнули представители станции. «Атомщики не должны становиться целью атак. Безопасность сотрудников и стабильная работа станции должны оставаться безусловным приоритетом», – говорится в сообщении.
В Минобороны РФ до этого сообщали, что за сутки российские средства ПВО сбили снаряд HIMARS и 390 украинских беспилотников самолетного типа.
7 мая глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация рассчитывает к концу мая достичь договоренности о временном режиме тишины для проведения ремонтных работ на объектах, связанных с ЗАЭС. По его словам, любые удары по объектам в Энергодаре напрямую затрагивают вопросы ядерной безопасности станции.