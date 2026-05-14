Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке дронов рядом со станцией

7 мая глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация рассчитывает к концу мая достичь договоренности о временном режиме тишины для проведения ремонтных работ на объектах, связанных с ЗАЭС. По его словам, любые удары по объектам в Энергодаре напрямую затрагивают вопросы ядерной безопасности станции.