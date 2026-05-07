Росатом рассчитывает согласовать режим тишины в районе ЗАЭС к концу мая
«Росатом» ожидает достижения договоренности о временном режиме тишины для проведения ремонтных работ на объектах, связанных с Запорожской АЭС, к концу мая. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».
Лихачев отметил, что вопрос обсуждается с участием представителей МАГАТЭ. Он также отметил, что любые удары по объектам в Энергодаре напрямую затрагивают вопросы ядерной безопасности станции.
Глава госкорпорации отдельно прокомментировал риски для инфраструктуры и персонала атомной станции. По его словам, поражение любого объекта в городе или элементов оборудования АЭС отражается на безопасности эксплуатации станции и условиях работы сотрудников. Лихачев подчеркнул, что «не понимать это – верх цинизма и безрассудства».
Глава «Росатома» 7 мая также сообщал, что ВСУ третий день подряд активно атакуют Энергодар, нанося удары по городской инфраструктуре. По его словам, удары наносятся в том числе по газораспределительной станции и жилой застройке. Только 5 мая в городе зафиксировали более 20 взрывов, в результате чего сгорели пять автомобилей. Лихачев также сообщил, что несколько украинских беспилотников ударили по зданию администрации Энергодара. По его словам, никто из сотрудников не пострадал.
С 30 апреля по 3 мая Энергодар полностью оставался без энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования. Критически важная инфраструктура работала от резервных дизель-генераторов. Полностью восстановить электроснабжение удалось 5 мая.