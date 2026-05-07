Росатом рассчитывает согласовать режим тишины в районе ЗАЭС к концу мая

Глава «Росатома» 7 мая также сообщал, что ВСУ третий день подряд активно атакуют Энергодар, нанося удары по городской инфраструктуре. По его словам, удары наносятся в том числе по газораспределительной станции и жилой застройке. Только 5 мая в городе зафиксировали более 20 взрывов, в результате чего сгорели пять автомобилей. Лихачев также сообщил, что несколько украинских беспилотников ударили по зданию администрации Энергодара. По его словам, никто из сотрудников не пострадал.