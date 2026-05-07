Главная / Политика /

Лихачев заявил о продолжающихся третий день атаках ВСУ на Энергодар

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий день подряд активно атакуют Энергодар, нанося удары по городской инфраструктуре. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Его слова передают «РИА Новости».

По его словам, удары наносятся в том числе по газораспределительной станции и жилой застройке. Только 5 мая в городе зафиксировали более 20 взрывов, в результате чего сгорели пять автомобилей. Лихачев также сообщил, что несколько украинских беспилотников ударили по зданию администрации Энергодара. По его словам, никто из сотрудников не пострадал.

Кроме того, глава «Росатома» заявил, что 2 мая ВСУ атаковали беспилотником здание радиационной лаборатории Запорожской АЭС. Также ежедневно фиксируются прилеты дронов по электроподстанции «Радуга», из-за чего невозможно начать ремонтные работы. Сейчас Запорожская АЭС продолжает получать электроэнергию только по одной линии – «Ферросплавной».

«Росатом» рассчитывает к концу мая согласовать с МАГАТЭ временный режим тишины для ремонта линии «Днепровская», отметил он.

С 30 апреля по 3 мая Энергодар полностью оставался без энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования. Критически важная инфраструктура работала от резервных дизель-генераторов. Полностью восстановить электроснабжение удалось 5 мая, рассказал Лихачев.

6 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ около 20 раз атаковали Энергодар. 5 мая Балицкий заявлял, что ВСУ не менее семи раз атаковали город дронами. Часть из них сбили на подлете. Тогда в результате ударов пострадала женщина.

