Лихачев: атаки ВСУ блокируют доставку продовольствия в Энергодар

Киев целенаправленно сеет панику в городе, отметил глава «Росатома»
В Энергодаре в результате атак со стороны ВСУ полностью парализована работа обеих автозаправочных станций. Об этом «РИА Новости» сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, беспилотники ВСУ целенаправленно атакуют грузовой транспорт и пассажирские автобусы, что практически блокирует доставку продовольствия и товаров первой необходимости.

Лихачев напомнил, что 16 мая украинский дрон-камикадзе нанес удар по трубопроводу, проложенному вдоль машинных залов Запорожской АЭС. Боеприпас не взорвался, однако упал в нескольких метрах от первого энергоблока.

Глава госкорпорации заявил, что Киев целенаправленно сеет панику в городе и делает невозможной обычную мирную жизнь. «Люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания нацелена в том числе и на сотрудников АЭС», – уточнил он.

По словам главы «Росатома», секретариат МАГАТЭ не реагирует на систематические обстрелы Запорожской АЭС и гражданских объектов. Комментарии агентства он назвал «формальными заявлениями». Лихачев добавил, что вопрос обострения ситуации вокруг ЗАЭС станет центральным на переговорах с руководством МАГАТЭ, которые, как ожидается, пройдут в середине июля.

Уже больше двух месяцев Запорожская АЭС получает питание только по одной линии электропередачи вместо положенных двух. За это время станция неоднократно оказывалась полностью обесточенной и ее приходилось переводить на резервные (аварийные) дизель-генераторы, подчеркнул глава госкорпорации.

В феврале генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что ЗАЭС продолжает работу благодаря 750-киловольтной «Днепровской» ЛЭП» – единственной оставшейся линии электропередачи (ЛЭП). Из-за этого станция уязвима и представляет риски для ядерной безопасности.

