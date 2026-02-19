Газета
Главная / Бизнес /

МАГАТЭ: ЗАЭС все еще работает на единственной ЛЭП

Ведомости

Запорожская АЭС работает на единственной оставшейся линии электропередачи (ЛЭП). Станция уязвима и представляет риски для ядерной безопасности, предупредил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

ЗАЭС продолжает работу благодаря 750-киловольтной «Днепровской» ЛЭП. Она выполняет все функции, необходимые для обеспечения ядерной безопасности.

Группа МАГАТЭ продолжает запрашивать подробную информацию о характере и масштабах ущерба. Хотя сроки проведения ремонтных работ пока неизвестны, Гросси подтвердил, что МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам конфликта с предложением о временном прекращении огня, которое позволит безопасно оценить и устранить повреждения.

10 февраля высоковольтная линия внешнего питания ЗАЭС «Ферросплавная-1» была отключена после атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара.

