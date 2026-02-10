На ЗАЭС после атаки ВСУ отключена одна из двух ЛЭП

5 февраля гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о готовности России к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, включая взаимодействие с США. По его словам, компания открыта к сотрудничеству и обсуждению возможного экспорта электроэнергии в другие страны, при этом станция должна оставаться под контролем России.