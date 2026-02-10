Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

На ЗАЭС после атаки ВСУ отключена одна из двух ЛЭП

Ведомости

Высоковольтная линия внешнего питания Запорожской АЭС «Ферросплавная-1» отключена после атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара. Об этом сообщили представители станции.

«Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения ее нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии 750 кВ «Днепровская», – отмечается в Telegram-канале станции.

Также уточняется, что в результате атаки поврежден магистральный трубопровод теплотрассы, из-за чего временно приостановлена подача тепла в жилые дома и на социальные объекты Энергодара. Информация о пострадавших не поступала.

Оценка повреждений и восстановительные работы начнутся после стабилизации оперативной обстановки. На станции подчеркнули, что радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих районах соответствует норме, угрозы радиационной безопасности нет.

3 января на Запорожской АЭС также сообщали об отключении линии «Ферросплавная-1». Тогда сработала автоматическая защита. Отмечалось, что все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».

5 февраля гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о готовности России к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, включая взаимодействие с США. По его словам, компания открыта к сотрудничеству и обсуждению возможного экспорта электроэнергии в другие страны, при этом станция должна оставаться под контролем России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте