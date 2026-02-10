На ЗАЭС после атаки ВСУ отключена одна из двух ЛЭП
Высоковольтная линия внешнего питания Запорожской АЭС «Ферросплавная-1» отключена после атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара. Об этом сообщили представители станции.
«Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения ее нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии 750 кВ «Днепровская», – отмечается в Telegram-канале станции.
Также уточняется, что в результате атаки поврежден магистральный трубопровод теплотрассы, из-за чего временно приостановлена подача тепла в жилые дома и на социальные объекты Энергодара. Информация о пострадавших не поступала.
Оценка повреждений и восстановительные работы начнутся после стабилизации оперативной обстановки. На станции подчеркнули, что радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих районах соответствует норме, угрозы радиационной безопасности нет.
3 января на Запорожской АЭС также сообщали об отключении линии «Ферросплавная-1». Тогда сработала автоматическая защита. Отмечалось, что все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».
5 февраля гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о готовности России к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, включая взаимодействие с США. По его словам, компания открыта к сотрудничеству и обсуждению возможного экспорта электроэнергии в другие страны, при этом станция должна оставаться под контролем России.