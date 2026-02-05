Лихачев: Россия готова к международному сотрудничеству по ЗАЭС

В Кремле на фоне этого заявления напомнили, что ЗАЭС находится под контролем РФ с 2022 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков задал вопрос, означают ли слова Зеленского, что Киев «собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать атомную электростанцию?».