Лихачев: Россия готова к международному сотрудничеству по ЗАЭС

Атомная электростанция должна оставаться под контролем России
Россия готова к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, в том числе с Вашингтоном. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».

«Росатом» подчеркнул «абсолютную открытость» к сотрудничеству и возможному экспорту электроэнергии с ЗАЭС в другие страны. Лихачев отметил, что экспорт электроэнергии Россия готова проводить в альянсе с американскими партнерами.

Станция должна оставаться под контролем России, указал Лихачев. По его словам, «другого выхода нет»: «Исходя из законодательства Российской Федерации, из норм и правил МАГАТЭ, из соображений здравого смысла». Глава «Росатома» добавил, что безопасность – это ключевой элемент при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам Донбасса и ЗАЭС. Он объяснил это тем, что такие решения ведут к нарушению территориальной целостности страны.

В Кремле на фоне этого заявления напомнили, что ЗАЭС находится под контролем РФ с 2022 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков задал вопрос, означают ли слова Зеленского, что Киев «собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать атомную электростанцию?».

