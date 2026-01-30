В Кремле видели заявление Зеленского об отказе от компромисса по Донбассу и ЗАЭС
Запорожская АЭС более двух лет находится под контролем РФ, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не готов идти на компромиссы по ЗАЭС и Донбассу.
«Ну, естественно, мы видели эти заявления. Здесь один вопрос: означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать атомную электростанцию?» – продолжил Песков.
Что касается Донбасса, пресс-секретарь российского президента отметил, что «динамика на фронте говорит сама за себя».
О том, что украинская сторона не готова к компромиссам по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС, Зеленский заявил 30 января. Он объяснил это тем, что такие решения «ведут к нарушению территориальной целостности» страны. Президент Украины добавил, что США предлагают компромиссное решение по свободной экономической зоне, «но вопрос контроля должен быть справедливым – Украина контролирует территории, которые контролирует сейчас».
25 января Зеленский также говорил, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не уступит территории России. Оценивая трехсторонние встречи в Абу-Даби, украинский лидер заявил, что на переговорах было «очень много проблемных вопросов».