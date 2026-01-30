Зеленский: Украина не готова к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС
Украинская сторона не готова к компромиссам по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС, поскольку такие решения «ведут к нарушению территориальной целостности» страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он добавил, что США предлагают компромиссное решение по свободной экономической зоне, «но вопрос контроля должен быть справедливым – Украина контролирует территории, которые контролирует сейчас», цитирует слова президента «Новости.Live».
25 января Зеленский также говорил, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не уступит территории России. Оценивая трехсторонние встречи в Абу-Даби, украинский лидер заявил, что на переговорах было «очень много проблемных вопросов».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позже сообщил, что Зеленский готов провести прямую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ключевых нерешенных вопросов мирного процесса. По словам главы внешнеполитического ведомства, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над ЗАЭС.