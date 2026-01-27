МИД Украины: Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский готов провести прямую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».
По словам главы внешнеполитического ведомства, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.
Сибига также отметил, что не считает целесообразной отдельную встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы не создавать «параллельные переговорные треки». Он подчеркнул, что уже работают сформированные переговорные группы, в состав которых входят дипломаты, и они занимаются обсуждением параметров прекращения огня и механизмов верификации возможного перемирия.
25 января Зеленский заявил, что Украина не уступит территории России «ни при каких обстоятельствах». Оценивая трехсторонние встречи в Абу-Даби, украинский лидер заявил, что на переговорах было «очень много проблемных вопросов».
23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».