МИД Украины: Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения территорий

Сибига также отметил, что не считает целесообразной отдельную встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы не создавать «параллельные переговорные треки». Он подчеркнул, что уже работают сформированные переговорные группы, в состав которых входят дипломаты, и они занимаются обсуждением параметров прекращения огня и механизмов верификации возможного перемирия.