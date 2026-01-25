Газета
Главная / Политика /

Зеленский снова отверг идею передачи территорий России

Ведомости

Украина не уступит территории России «ни при каких обстоятельствах». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Моя позиция по поводу наших территорий неизменна», – сказал он (цитата по «Стране»).

Оценивая трехсторонние встречи в Абу-Даби, украинский лидер заявил, что на переговорах «очень много проблемных вопросов».

МИД России назвал основные параметры мирного плана

Политика / Международные отношения

23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».

The New York Times писала, что США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе. NYT отметила, что Москва отвергает любые подобные условия и основывается на договоренностях президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, достигнутых на Аляске в августе 2025 г.

