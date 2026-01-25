Зеленский снова отверг идею передачи территорий России
Украина не уступит территории России «ни при каких обстоятельствах». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Моя позиция по поводу наших территорий неизменна», – сказал он (цитата по «Стране»).
Оценивая трехсторонние встречи в Абу-Даби, украинский лидер заявил, что на переговорах «очень много проблемных вопросов».
23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».
The New York Times писала, что США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе. NYT отметила, что Москва отвергает любые подобные условия и основывается на договоренностях президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, достигнутых на Аляске в августе 2025 г.