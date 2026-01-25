NYT: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе
На территории Донбасса хотят разместить нейтральные силы. Такую возможность обсуждали США и Украина, пишет The New York Times.
«Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны», – говорится в материале.
Российская стороны отвергает любые подобные условия и основывается на договоренностях президента РФ Владимира Путин и американского лидера Дональда Трампа, достигнутых в Аляске в августе 2024 г., отмечает газета.
23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние встречи РФ, Украины и США. Они проходят в закрытом режиме. Стороны позитивно оценивают диалог в ОАЭ, на котором речь может идти о территориальном вопросе и гарантиях безопасности.