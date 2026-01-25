Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе

Ведомости

На территории Донбасса хотят разместить нейтральные силы. Такую возможность обсуждали США и Украина, пишет The New York Times.

«Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны», – говорится в материале.

Российская стороны отвергает любые подобные условия и основывается на договоренностях президента РФ Владимира Путин и американского лидера Дональда Трампа, достигнутых в Аляске в августе 2024 г., отмечает газета.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние встречи РФ, Украины и США. Они проходят в закрытом режиме. Стороны позитивно оценивают диалог в ОАЭ, на котором речь может идти о территориальном вопросе и гарантиях безопасности.

Читайте также:Politico: США считают американские гарантии безопасности для Украины важнее европейских
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте