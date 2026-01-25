NYT: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние встречи РФ, Украины и США. Они проходят в закрытом режиме. Стороны позитивно оценивают диалог в ОАЭ, на котором речь может идти о территориальном вопросе и гарантиях безопасности.