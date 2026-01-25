Politico: США считают американские гарантии безопасности для Украины важнее европейских

Politico: США считают американские гарантии безопасности для Украины важнее европейскихПри этом Соединенные Штаты исключают прямое военное присутствие в республике
Американские гарантии безопасности для Украины имеют более важное значение, чем обязательства европейских стран. Об этом заявил американский чиновник в ходе обсуждения переговоров по урегулированию конфликта, пишет Politico.
Одним из главных камней преткновения на переговорах, обращает внимание Politico, стали западные гарантии безопасности для Украины в любом послевоенном сценарии. Европейские страны настаивали на небольшом военном присутствии в Украине для наблюдения за перемирием, причем Франция и Германия возглавили усилия по отправке войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут размещать войска на земле в Украине, но окажут помощь. В министерстве обороны заявили, что американские обязательства, вероятно, будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, некоторые полеты дронов для наблюдения за линией разграничения и логистическую поддержку.
Как отметил представитель США, усилия европейской «Коалиции желающих», включающие ограниченное военное присутствие, являются позитивным шагом. Однако именно гарантии со стороны Вашингтона, по его словам, рассматриваются Киевом как решающий фактор.
«Усилия «коалиции желающих» – это хорошо. У них были пара вертолетов, пара войск и пара гарантий тут и там, но если вы поговорите с украинцами, то поймете, что важны именно американские гарантии безопасности», – заявил источник.
Первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона прошли в ОАЭ 23 и 24 января. Стороны обсудили параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля.
Проведение следующего раунда переговоров делегаций России, Украины и США запланировано на 1 февраля в Абу-Даби.