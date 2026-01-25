Politico: США считают американские гарантии безопасности для Украины важнее европейских

Одним из главных камней преткновения на переговорах, обращает внимание Politico, стали западные гарантии безопасности для Украины в любом послевоенном сценарии. Европейские страны настаивали на небольшом военном присутствии в Украине для наблюдения за перемирием, причем Франция и Германия возглавили усилия по отправке войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут размещать войска на земле в Украине, но окажут помощь. В министерстве обороны заявили, что американские обязательства, вероятно, будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, некоторые полеты дронов для наблюдения за линией разграничения и логистическую поддержку.