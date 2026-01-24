Axios: новый раунд переговоров России, Украины и США запланирован на 1 февраля

СМИ писали о вероятности того, что переговоры России, Украины и США продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби. На фоне новостей украинский президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к новому раунду переговоров. Он уточнил, что предыдущие встречи были конструктивными.