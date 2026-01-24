Газета
Главная / Политика /

Axios: новый раунд переговоров России, Украины и США запланирован на 1 февраля

Ведомости

Проведение следующего раунда переговоров делегаций России, Украины и США запланировано на 1 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона состоялись в ОАЭ 23 января. Стороны обсудили параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля.

На следующий день в Абу-Даби прошел второй раунд встречи делегаций стран по урегулированию на Украине. Оба раунда встреч проходили в закрытом режиме без присутствия прессы.

В состав российской группы вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Киев представили секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. От США во встрече участвовали спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского главы Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

СМИ писали о вероятности того, что переговоры России, Украины и США продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби. На фоне новостей украинский президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к новому раунду переговоров. Он уточнил, что предыдущие встречи были конструктивными.

