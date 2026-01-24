Кто и что обсуждают на первой встрече России, Украины и США в Абу-Даби

Песков 23 января напомнил журналистам, что позиция, высказанная Путиным Трампу в Анкоридже, подразумевает уход ВСУ из Донбасса. Reuters со ссылкой на источники сообщило, что по Херсонской и Запорожской областям рассматривают «заморозку». Эта же информация была в утечках СМИ осенью – зимой 2025 г. при обсуждении «плана Трампа». Кремль всегда отрицал «заморозку», но ссылался на новые в сравнении с положением на переговорах в Стамбуле в марте 2022 г. «реалии на земле». По словам Силаева, в Москве акцентируют вывод ВСУ из Донбасса, что не означает снятия требований по иным территориям. Позиция России определена Путиным в июне 2024 г. – вывод ВСУ за админграницы четырех прописанных в 2022 г. в конституции России регионов.