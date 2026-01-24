Кто и что обсуждают на первой встрече России, Украины и США в Абу-Даби

Кто и что обсуждают на первой встрече России, Украины и США в Абу-ДабиВ повестке – Донбасс, буферные зоны, гарантии Киеву, деньги и удары по ТЭК
В Абу-Даби 24 января начался второй день первой трехсторонней встречи по безопасности представителей России, Украины и США. Накануне глава МИД Эмиратов Абдулла бин Заид Аль Нахайян в соцсети X подчеркнул, что эти переговоры «являются частью усилий по содействию диалогу и поиску политических решений кризиса».
NBC News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил 24 января, что в администрации президента США Дональда Трампа сочли первый раунд «продуктивным». ТАСС сообщает, что второй день переговоров пройдет в закрытом режиме.
Встреча в Абу-Даби продолжает переговоры 22 января в Москве в рамках седьмого за год визита делегации Стивена Уиткоффа, спецпосланника Трампа. «Ведомости» собрали, что известно о месте, участниках и повестке встречи.
Кто приехал в Абу-Даби и почему
Утром 23 января помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что в Абу-Даби приедет делегация во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил это, но отказался называть ее состав, кроме главы. Костюков был в миссии советника президента России Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле в мае – июле 2025 г. В Абу-Даби приехал и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам Пескова, Дмитриев с Уиткоффом «будут продолжать дискуссию», начатую в Москве, и обсуждать экономику.
От организовавших встречу США в Абу-Даби также прибыл из Москвы постоянное контактное лицо с Россией бизнесмен, зять Трампа Джаред Кушнер и новое лицо в этой тематике – старший советник исполкома «Совета мира» Трампа, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джошуа Грюнбаум. Axios со ссылкой на источники называет и министра армии США Дэна Дрисколла.
Больше известно о делегации Украины. Ее президент Владимир Зеленский сообщил 23 января, что возглавит миссию секретарь СНБО, экс-министр обороны Рустем Умеров. Он был в Стамбуле в этом качестве и в 2025 г. Приехали и замначальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий, глава офиса президента Украины, экс-глава ГУР Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица. Прибыл в Абу-Даби и глава делегации Киева в Стамбуле в марте 2022 г. – председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия. В ОАЭ находится и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Россия подчеркивает делегацией, что это переговоры лишь в рабочей группе, а у ее членов узкие инструкции и полномочия, поясняет ведущий научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Николай Силаев. Украина, продолжает Силаев, демонстрируя широкий состав, надеется доказать, что «Москва не хочет мира», если ее переговорщики укажут на рамки инструкций: «Зеленский также хочет распределить ответственность за переговоры с Россией на разные группы политической элиты», США составом делегации демонстрируют, что сознательно избегают погружаться в специальные вопросы, ограничиваются общей рамкой переговоров, чтобы не нести ответственность за детали, полагает Силаев.
Сообщив о переговорах, глава МИД ОАЭ подчеркнул, что Эмираты поддерживают прочные партнерские отношения со всеми участниками переговорного процесса. Абу-Даби – не новое для российско-украинских контактов место. ОАЭ посредничали в обменах пленными и гражданскими лицами в 2024-2025 гг. В Абу-Даби в ноябре 2025 г. встречались представители разведки России, Украины и США. По данным Axios, от американцев там был Дрисколл. От Украины – тогдашний начальник ГУР Буданов. Президент России Владимир Путин позже сообщил, что от России был «один из руководителей ФСБ», а темой – «гуманитарные вопросы». По словам Силаева, ОАЭ в этот раз выбраны за надежность как площадка и посредник вместо Турции, что вошла в начале января в «коалицию желающих» (группа западных стран, поддерживающих Украину).
Донбасс, гарантии и удары по ТЭК
«Вопросы Донбасса будут обсуждаться в той модальности, как это видят три стороны, в Абу-Даби сегодня и завтра», – сказал Зеленский днем 23 января. В декабре 2025 г. он называл позицией Украины «стоим где стоим» и «заморозку» по линии фронта в Херсонской, Запорожской областях и в Донбассе. Отвод ВСУ он был готов принять при симметричном – ВС РФ. Контроль Донбасса – главный вопрос в Абу-Даби, пишет Axios.
Песков 23 января напомнил журналистам, что позиция, высказанная Путиным Трампу в Анкоридже, подразумевает уход ВСУ из Донбасса. Reuters со ссылкой на источники сообщило, что по Херсонской и Запорожской областям рассматривают «заморозку». Эта же информация была в утечках СМИ осенью – зимой 2025 г. при обсуждении «плана Трампа». Кремль всегда отрицал «заморозку», но ссылался на новые в сравнении с положением на переговорах в Стамбуле в марте 2022 г. «реалии на земле». По словам Силаева, в Москве акцентируют вывод ВСУ из Донбасса, что не означает снятия требований по иным территориям. Позиция России определена Путиным в июне 2024 г. – вывод ВСУ за админграницы четырех прописанных в 2022 г. в конституции России регионов.
В то же время ТАСС со ссылкой на источники 23 января сообщило, что в Абу-Даби также обсуждались «буферные зоны, различные механизмы контроля» за будущим прекращением огня.
Corriere della Sera сообщает, что Уиткофф и Кушнер предлагают отправку западных контингентов на Украину как гарантий в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. Как сообщает Politicо, на форуме в Давосе лидеры ЕС из «коалиции желающих» пытались убедить Трампа задействовать и войска США, но тот отказался посылать их «на территорию боевых действий». В Москве неоднократно заявляли, что иностранные войска на Украине неприемлемы.
Силаев отмечает, что российские условия описаны в стамбульском проекте 2022 г: «Гарантии дает Россия с другими странами, они применяются при согласии всех гарантов и соблюдении Киевом условий соглашения».
Financial Times сообщает, что Украина и США хотят предложить России паузу в ударах по ТЭК Украины в обмен на остановку ударов по российским танкерам, НПЗ и трубопроводам. Зимой 2025/26 гг. Минобороны РФ сообщало о массированных ударах по украинскому ТЭК, украинские власти – о беспрецедентной ситуации с коллапсом энергетики в Киеве. В марте 2025 г. Москва объявляла односторонний мораторий на удары. По мнению Силаева, шансы того, что удастся договориться о чем-то похожем в Абу-Даби, пока невелики.
Деньги России и восстановление Украины
Путин еще 21 января на заседании Совбеза до встречи с американской делегацией допустил передачу части замороженных в США активов РФ на восстановление пострадавших от боев территорий. Это, по словам Путина, возможно после заключения мира с Украиной. Передано может быть то, что останется после взноса $1 млрд в организуемый Трампом «Совет мира». Песков 22 января заявил журналистам, что это возможно лишь после разблокировки российских активов.
В Абу-Даби, пишет Corriere della Sera, США, Россия и Украина обсудят уступку контроля Донбасса также и в обмен на средства на реконструкцию. Вашингтон якобы предлагает Киеву план восстановления на $800 млрд под руководством главы BlackRock Ларри Финка. Именно в эту сумму Зеленский оценивал в 2025 г. ущерб, нанесенный Украине с 2022 г. Будет ли эта сумма взята из сейчас замороженных российских активов в США, что останутся после взноса в «Совет мира», не уточняется.
Politico при этом сообщает детали источников финансирования плана восстановления Украины на $800 млрд, к разработке которого причастна Еврокомиссия (ЕК). Финансирование по этому плану рассчитано до 2040 г. Из $800 млрд $500 млрд совместно выделят США, ЕС, МВФ и Всемирный банк в течение 10 лет. $100 млрд выделит ЕК, включив в новый семилетний бюджет, что, в свою очередь, должно открыть инвестиции в экономику и инфраструктуру Украины на $207 млрд. США планируют участвовать в плане через американо-украинский инвестиционный фонд. Ранее в «плане Трампа» в 2025 г. обсуждалось, что это будет американо-российский фонд на $100 млрд.
США хотят инвестировать в бизнес по добыче критических минералов, инфраструктуру и энергетику Украины – то есть Вашингтон, в отличие от Брюсселя, скорее не донор, а инвестор. Консультирует проект глава BlackRock. Еще $300 млрд Украина может получить в течение следующих лет вплоть до 2040 г., но по этой сумме, в отличие от $500 млрд, твердых гарантий пока нет. План, как следует из публикации Politicо, может начать работать в случае окончания боевых действий. При этом именно в $300 млрд оцениваются все замороженные в западных странах суверенные активы России.