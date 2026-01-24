Зеленский подтвердил готовность продолжить переговоры с Россией и США

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на официальные украинские лица сообщил, что переговоры РФ, Украины и США продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби. Источник ТАСС также допустил, что диалог по урегулированию конфликта в трехстороннем формате в ОАЭ может продолжиться в ближайшие дни.