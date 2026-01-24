Зеленский подтвердил готовность продолжить переговоры с Россией и США
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил готовность Киева к новому раунду трехсторонних переговоров с Россией и США, который может пройти на следующей неделе.
По его словам, на предыдущих встречах делегации многое обсудили и переговоры были конструктивными. В частности, стороны затронули возможные параметры урегулирования российско-украинского конфликта. Вашингтон предлагал обсудить, каким образом могут быть утверждены условия для завершения боевых действий и какие меры безопасности для этого необходимы.
Зеленский уточнил, что военнослужащие уже определили перечень вопросов для возможного нового раунда переговоров.
Первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона прошли в Абу-Даби 23 января. Делегации обсуждали параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля. На следующий день в ОАЭ состоялся второй раунд встречи сторон по урегулированию на Украине. Оба раунда переговоров проходили в закрытом режиме.
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на официальные украинские лица сообщил, что переговоры РФ, Украины и США продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби. Источник ТАСС также допустил, что диалог по урегулированию конфликта в трехстороннем формате в ОАЭ может продолжиться в ближайшие дни.