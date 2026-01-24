Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский подтвердил готовность продолжить переговоры с Россией и США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил готовность Киева к новому раунду трехсторонних переговоров с Россией и США, который может пройти на следующей неделе.

По его словам, на предыдущих встречах делегации многое обсудили и переговоры были конструктивными. В частности, стороны затронули возможные параметры урегулирования российско-украинского конфликта. Вашингтон предлагал обсудить, каким образом могут быть утверждены условия для завершения боевых действий и какие меры безопасности для этого необходимы.

Зеленский уточнил, что военнослужащие уже определили перечень вопросов для возможного нового раунда переговоров.

Первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона прошли в Абу-Даби 23 января. Делегации обсуждали параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля. На следующий день в ОАЭ состоялся второй раунд встречи сторон по урегулированию на Украине. Оба раунда переговоров проходили в закрытом режиме.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на официальные украинские лица сообщил, что переговоры РФ, Украины и США продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби. Источник ТАСС также допустил, что диалог по урегулированию конфликта в трехстороннем формате в ОАЭ может продолжиться в ближайшие дни.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь