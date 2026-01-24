Газета
Axios: переговоры по Украине в ОАЭ продолжатся на следующей неделе

Ведомости

Переговоры России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта продолжатся на следующей неделе в ОАЭ. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

Официальные украинские лица заявили журналисту, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были позитивными и конструктивными.

Источник ТАСС также допустил, что диалог по урегулированию на Украине в трехстороннем формате в Абу-Даби может быть продолжен в ближайшие дни.

24 января в ОАЭ прошел второй раунд переговоров Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта. Встречи состоялись в закрытом режиме без присутствия прессы.

Первые трехсторонние переговоры стран прошли днем ранее. Делегации обсуждали параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля. Представитель Белого дома сообщил NBC News, что в администрации президента США Дональда Трампа сочли первый раунд «продуктивным».

