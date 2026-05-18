Запорожская АЭС снова подверглась атаке со стороны ВСУ

На Запорожской АЭС заявили, что подобные действия рассматриваются как попытка дестабилизации обстановки вокруг объекта. По оценке администрации станции, удары могут быть направлены на создание дополнительных рисков для персонала, осложнение работы предприятия и усиление психологического давления на сотрудников станции и жителей Энергодара. В сообщении подчеркивается, что, несмотря на продолжающиеся атаки, безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме.