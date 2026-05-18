RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Главная / Политика /

Запорожская АЭС снова подверглась атаке со стороны ВСУ

Ведомости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), входящая в структуру «Росатома», третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. Беспилотный летательный аппарат атаковал территорию станции, где размещалась списанная техника. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

В результате удара пострадавших нет. Не зафиксировано также разрушений, способных повлиять на функционирование ключевых объектов станции. На предприятии подчеркнули, что все технологические процессы находятся под строгим контролем, а радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения остается в пределах природной нормы.

Представителям МАГАТЭ, находящимся на объекте, показали место предыдущей атаки, произошедшей днем ранее в районе транспортного цеха станции.

На Запорожской АЭС заявили, что подобные действия рассматриваются как попытка дестабилизации обстановки вокруг объекта. По оценке администрации станции, удары могут быть направлены на создание дополнительных рисков для персонала, осложнение работы предприятия и усиление психологического давления на сотрудников станции и жителей Энергодара. В сообщении подчеркивается, что, несмотря на продолжающиеся атаки, безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме.

По данным администрации ЗАЭС, станция продолжает работу в штатном режиме.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев считает, что атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на соцобъекты Энергодара являются нагнетанием ситуации до катастрофических масштабов. 

Россия контролирует территории ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара с начала конфликта на Украине в 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам. На станции присутствуют специалисты МАГАТЭ.

По данным Минобороны, средства ПВО с 07:00 по 16:00 мск уничтожили и перехватили над регионами России 91 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки отражались над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Краснодарским краем.

