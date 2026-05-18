Над регионами РФ за девять часов уничтожили 91 украинский беспилотник
Средства ПВО с 07:00 по 16:00 мск уничтожили и перехватили над регионами России 91 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки отражались над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Краснодарским краем.
До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 18 мая российские средства ПВО уничтожили еще 50 украинских БПЛА. По данным военных, атаки отражались с 21:00 мск 17 мая до 07:00 мск 18 мая. Дроны сбивали над территориями ЦФО, а также Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем.
На фоне атак утром 18 мая Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода, Чебоксар и Пензы. В ведомстве поясняли, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.