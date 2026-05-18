Силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные поразили воздушные цели в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.
Утром 18 мая Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Тамбова («Донское») и Нижнего Новгорода («Чкалов»). Мера была принята для обеспечения безопасности полетов.