ВСУ заминировали одну из дорог около ЗАЭС

19 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ дать оценку атакам Киева на ЗАЭС. За последние дни администрация станции неоднократно сообщала о попытках нанесения ударов. Так, 16 мая на территории рядом с энергоблоками зафиксировали падение беспилотника. В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что после атак в Энергодаре была полностью нарушена работа двух автозаправочных станций.