Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
WUSH75,72-1,7%CNY Бирж.10,41-0,48%IMOEX2 636,1-0,16%RTSI1 170,43-0,16%RGBI119,31+0,12%RGBITR783,15+0,14%
Главная / Политика /

ВСУ заминировали одну из дорог около ЗАЭС

Ведомости

Украинские военные заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.

По данным представителей ЗАЭС, этот маршрут ежедневно используют жители близлежащих населенных пунктов, в том числе сотрудники станции, направляющиеся на работу.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. На месте работают профильные службы, специалисты обследуют территорию и принимают необходимые меры безопасности.

19 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ дать оценку атакам Киева на ЗАЭС. За последние дни администрация станции неоднократно сообщала о попытках нанесения ударов. Так, 16 мая на территории рядом с энергоблоками зафиксировали падение беспилотника. В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что после атак в Энергодаре была полностью нарушена работа двух автозаправочных станций.

17 мая сообщалось об артиллерийском обстреле ЗАЭС. Тогда повреждения получили транспортный цех, кровля одного из зданий, окна и автобусы, предназначенные для перевозки сотрудников. Кроме того, сообщалось об атаке беспилотника на подстанцию «Радуга», однако дрон был сбит, повреждений объект не получил. 18 мая на станции заявляли о новой атаке БПЛА. По данным ЗАЭС, беспилотник ударил по площадке хранения списанной техники.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь