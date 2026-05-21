ВСУ заминировали одну из дорог около ЗАЭС
Украинские военные заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.
По данным представителей ЗАЭС, этот маршрут ежедневно используют жители близлежащих населенных пунктов, в том числе сотрудники станции, направляющиеся на работу.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. На месте работают профильные службы, специалисты обследуют территорию и принимают необходимые меры безопасности.
19 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ дать оценку атакам Киева на ЗАЭС. За последние дни администрация станции неоднократно сообщала о попытках нанесения ударов. Так, 16 мая на территории рядом с энергоблоками зафиксировали падение беспилотника. В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что после атак в Энергодаре была полностью нарушена работа двух автозаправочных станций.
17 мая сообщалось об артиллерийском обстреле ЗАЭС. Тогда повреждения получили транспортный цех, кровля одного из зданий, окна и автобусы, предназначенные для перевозки сотрудников. Кроме того, сообщалось об атаке беспилотника на подстанцию «Радуга», однако дрон был сбит, повреждений объект не получил. 18 мая на станции заявляли о новой атаке БПЛА. По данным ЗАЭС, беспилотник ударил по площадке хранения списанной техники.