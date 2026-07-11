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МАГАТЭ и Россия договорились о шагах по стабилизации на ЗАЭС

Стороны обсудили ухудшение обстановки в районе атомной станции
Ведомости

Российская межведомственная делегация и команда МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси достигли ряда практических договоренностей по итогам консультаций в Калининграде. Об этом в X написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, стороны согласовали конкретные шаги, направленные на улучшение ситуации с безопасностью вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и в Энергодаре.

«Стороны провели откровенную, деловую и прагматичную дискуссию, уделив особое внимание ухудшающейся ситуации с безопасностью вокруг станции и особенно в городе Энергодаре, где проживают сотрудники АЭС и члены их семей», – написал Ульянов.

В Калининграде прошел 13-й раунд межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ под руководством главы «Росатома» Алексея Лихачева и Гросси. 

Директор ЗАЭС рассказал детали атаки на транспортный цех станции

Политика

По оценке «Росатома», с середины марта 2026 г. ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии. 20 июня Запорожская АЭС в 20-й раз с начала военного конфликта оказалась полностью отрезана от внешнего питания. Запасы дизельного топлива на станции составляют 50% от необходимого объема, сообщил Лихачев.

Глава «Росатома» заявил, что многие проблемы удалось решить благодаря работе экспертов МАГАТЭ на станции. Так, в период режима тишины с 4 по 20 июня для восстановления ЛЭП «Днепровская» 5 июня произошла провокация с обстрелом, в результате которой пострадали пятеро российских военных инженеров. После этого сотрудники МАГАТЭ лично участвовали в разминировании и своим присутствием предотвратили новые провокации, что позволило завершить ремонтные работы. Гросси заявил, что атаки на любые атомные электростанции недопустимы.

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