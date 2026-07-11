МАГАТЭ и Россия договорились о шагах по стабилизации на ЗАЭС

Российская межведомственная делегация и команда МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси достигли ряда практических договоренностей по итогам консультаций в Калининграде. Об этом в X написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, стороны согласовали конкретные шаги, направленные на улучшение ситуации с безопасностью вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и в Энергодаре.