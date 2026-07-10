Главное из переговоров Лихачева и Гросси об ударах по ЗАЭС и АЭС «Бушер»В Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ
- Ситуация на Запорожской АЭС
- Роль миссии МАГАТЭ
- Лицензирование новых энергоблоков
- Ситуация вокруг АЭС «Бушер»
- Позиция МАГАТЭ
В Калининграде прошел 13-й раунд межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ под руководством главы «Росатома» Алексея Лихачева и гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Кроме того, Лихачев сообщил о начале возвращения российских специалистов на иранскую АЭС «Бушер». «Ведомости» собрали основные заявления по итогам переговоров.
Ситуация на Запорожской АЭС
По оценке «Росатома», с середины марта 2026 г. Запорожская АЭС пережила беспрецедентную серию атак. «Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации. Хотел бы подчеркнуть, что, по самым скромным оценкам, за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии», – заявил Лихачев.
Он охарактеризовал уровень нападений на Энергодар как выходящий за рамки здравого смысла. «Это беспрецедентный случай ударов по атомграду, причем без исключения по всей социальной инфраструктуре», – подчеркнул глава госкорпорации. По его словам, любое замалчивание этих инцидентов является поощрением дальнейшей эскалации.
Запасы дизельного топлива на ЗАЭС составляют 50% от необходимого объема, сообщил Лихачев.
Роль миссии МАГАТЭ
Глава «Росатома» отметил, что значимую часть проблем удалось решить исключительно благодаря присутствию экспертов агентства на площадке. В частности, во время режима тишины с 4 по 20 июня для ремонта ЛЭП «Днепровская» 5 июня произошла провокация с прилетом, пострадали пять российских военных инженеров. После этого сотрудники МАГАТЭ лично вышли на разминирование и своим присутствием обеспечили отсутствие дальнейших провокаций, что позволило завершить все ремонтные работы на линии.
Лицензирование новых энергоблоков
Ведется работа по оформлению лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию третьего и шестого энергоблоков ЗАЭС. «В этом смысле у нас нет никаких сомнений и в готовности персонала, и в технических условиях безопасного состояния Запорожской атомной электростанции», – заявил Лихачев.
На консультациях также обсудили повышение эффективности информационного взаимодействия для освещения реальной обстановки на станции.
Ситуация вокруг АЭС «Бушер»
Глава «Росатома» сообщил, что началось возвращение российских специалистов на иранскую АЭС «Бушер». «Буквально несколько часов назад началось движение первой партии людей, шести человек на площадку», – сказал он. При этом в ближайшие часы «Росатом» примет решение о дальнейшем движении персонала, так как процесс приостановлен после серии новых ударов.
Лихачев уточнил, что, по имеющейся информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилетов на территорию самой атомной станции не зафиксировано. «Это не подтверждается нашими коллегами, которые там остаются», – добавил он.
Позиция МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на любые атомные электростанции недопустимы. «Физическая целостность – это абсолютный приоритет любого ядерного объекта», – подчеркнул он.
По его словам, персонал агентства пытается минимизировать проблемы на атомных объектах.
«Мои сотрудники есть не только на ЗАЭС, но и на всех объектах, где есть проблемы. Мы не просто наблюдаем, мы пытаемся – иногда успешно, иногда нет – но мы всегда вовлечены с целью минимизировать печальные ситуации, в которые вовлечены люди», – сказал он журналистам.