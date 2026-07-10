Главное из переговоров Лихачева и Гросси об ударах по ЗАЭС и АЭС «Бушер»

«Мои сотрудники есть не только на ЗАЭС, но и на всех объектах, где есть проблемы. Мы не просто наблюдаем, мы пытаемся – иногда успешно, иногда нет – но мы всегда вовлечены с целью минимизировать печальные ситуации, в которые вовлечены люди», – сказал он журналистам.