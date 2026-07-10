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Главная / Бизнес /

«Росатом» начал возвращать персонал на АЭС «Бушер» в Иране

Ведомости

Сотрудники АЭС «Бушер» постепенно возвращаются в Иран, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. В страну вернулись шесть человек.

«Буквально несколько часов назад началось движение первой партии людей, шести человек на площадку», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Пока сотрудники остановились в Тегеране в российском посольстве из-за новых американских ударов по исламской республике.

28 июня Лихачев заявил, что «Росатом» не возобновит работу на иранской АЭС «Бушер» без полной уверенности в безопасности своих специалистов. Он говорил до этого, что запуск плана восстановления штата сотрудников на АЭС «Бушер» и его численности зависит от достижения мирных договоренностей между США и Ираном.

Вместе с тем, в регионе наблюдается новая эскалация. США и Иран вновь начали наносить взаимные удары с 8 июля. На следующий день телеканал Al Alam сообщил, что ВС США ударили по южным территориям Ирана, которые находятся вблизи АЭС «Бушер».

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