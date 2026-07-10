«Росатом» начал возвращать персонал на АЭС «Бушер» в Иране

28 июня Лихачев заявил, что «Росатом» не возобновит работу на иранской АЭС «Бушер» без полной уверенности в безопасности своих специалистов. Он говорил до этого, что запуск плана восстановления штата сотрудников на АЭС «Бушер» и его численности зависит от достижения мирных договоренностей между США и Ираном.