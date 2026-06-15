Лихачев заявил о готовности «Росатома» вернуться на АЭС «Бушер» в Иране

В апреле «Росатом» вывез сотрудников с иранской АЭС «Бушер» – было эвакуировано свыше 600 человек. Лихачев заявлял, что на станции остались только добровольцы: 20 человек на площадке АЭС и четыре человека в Тегеране. Решение об эвакуации приняли на фоне ирано-американской войны и ударов ВС США по территории исламской республики.