Лихачев заявил о готовности «Росатома» вернуться на АЭС «Бушер» в Иране
«Росатом» готов вернуться на атомную электростанцию в иранском Бушере. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, передают «Вести».
«Мы находимся в 100%-ной готовности вернуться персоналом на станцию, уже в широком формате в полномасштабном возобновлении работ», – сказал он.
Лихачев заявил, что у российской госкорпорации подготовлен план восстановления и численности персонала на станции. При этом «спусковой крючок» этого плана – договоренность о прекращении войны между США и Ираном.
В апреле «Росатом» вывез сотрудников с иранской АЭС «Бушер» – было эвакуировано свыше 600 человек. Лихачев заявлял, что на станции остались только добровольцы: 20 человек на площадке АЭС и четыре человека в Тегеране. Решение об эвакуации приняли на фоне ирано-американской войны и ударов ВС США по территории исламской республики.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Подписание мирного соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии.