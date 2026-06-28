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Лихачев назвал условие возвращения сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» не возобновит работу на иранской АЭС «Бушер» без полной уверенности в безопасности своих специалистов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их, конечно, возвращать не будем», – сказал Лихачев (цитата по РИА «Новости»).

15 июня Лихачев сообщил, что госкорпорация уже подготовила план восстановления штата сотрудников на АЭС «Бушер» и его численности. Запуск этого плана напрямую зависит от достижения мирных договоренностей между США и Ираном, которые гарантируют безопасность российских специалистов.

В апреле «Росатом» вывез сотрудников с иранской АЭС «Бушер» – было эвакуировано свыше 600 человек. Лихачев заявлял, что на станции остались только добровольцы: 20 человек на площадке АЭС и четыре человека в Тегеране.

Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу заключенное перемирие. Переговоры по урегулированию, намеченные на 29 июня, оказались под вопросом.

Президент США Дональд Трамп в своих соцсетях уже пригрозил перейти к полномасштабным боевым действиям, заявив, что Вашингтон «может быть вынужден завершить военным путем то, что начал».

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