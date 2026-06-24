Рубио: США и Иран возобновят консультации до 30 июня
Следующий раунд технических консультаций США и Ирана состоится до 30 июня. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Технические группы вернутся 29 или 30 [июня]. Они разделены на группы по различным темам. Я думаю, они вернутся в Швейцарию, если я не ошибаюсь», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).
Первый раунд американо-иранских переговоров после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке стартовал 21 июня в Бюргенштоке (Швейцария). В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
От Ирана на встрече присутствовали спикер парламента Мохаммад Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи, заместитель по международным вопросам секретариата Высшего совета национальной безопасности Али Багери, а также глава центробанка Абдольнасер Хеммати и замминистра нефти и руководитель Национальной нефтяной компании Ирана Хамид Борд.
Основной темой диалога стало прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты, писал портал Axios со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп заявил 23 июня, что Иран согласился на ядерные инспекции на самом высоком уровне.