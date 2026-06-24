Изменилось ли отношение аравийских монархий к США после войны с Ираном

Кроме того, продолжает Юрк, на переговорах Рубио попытается восстановить доверие к Вашингтону со стороны монархий Залива. Эта задача особенно важна на фоне стремления последних к диверсификации внешних связей, которые в условиях послевоенного переустройства только усилятся, отмечает американист. «Опасения американцев относительно возможного усиления позиций Китая в регионе мне кажутся несколько преувеличенными, так как у Пекина нет желания брать на себя роль гаранта в столь сложном и конфликтном регионе, как Ближний Восток», – подчеркнул эксперт.