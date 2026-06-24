Изменилось ли отношение аравийских монархий к США после войны с Ираном

Изменилось ли отношение аравийских монархий к США после войны с ИраномГоссекретарь Марко Рубио отправляется успокаивать арабов
Госсекретарь США Марко Рубио впервые после приостановки боевых действий на Ближнем Востоке 23 июня отправляется в двухдневное турне по странам региона. Он планирует обсудить детали американо-иранского меморандума о перемирии с должностными лицами ОАЭ, Бахрейна и Кувейта, ход американо-иранских переговоров, а также условия по обеспечению беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив, сообщила пресс-служба госдепартамента. Помимо двусторонних встреч Рубио также намерен встретиться с официальными лицами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (кроме ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в него входят Саудовская Аравия, Катар и Оман).
Все шесть государств – участников совета являются военно-политическими союзниками США, и во всех из них, за исключением Омана, размещены американские военные базы. Во время боевых действий эти страны оказывали логистическую поддержку американским военным в регионе, из-за чего они впоследствии подвергались иранским ударам. Кроме того, аравийские монархии больше всех пострадали из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива.
На переговорах Рубио, скорее всего, предложит своим арабским союзникам усиление кооперации в оборонной промышленности, предположил научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. США и Саудовская Аравия планируют запустить производство беспилотников, аналогичных иранским «Шахедам», а также обсуждают совместное производство боеприпасов для средств ПВО – как ракет, так и дронов-перехватчиков американо-украинской разработки Merops или их аналогов, добавил эксперт.
Кроме того, продолжает Юрк, на переговорах Рубио попытается восстановить доверие к Вашингтону со стороны монархий Залива. Эта задача особенно важна на фоне стремления последних к диверсификации внешних связей, которые в условиях послевоенного переустройства только усилятся, отмечает американист. «Опасения американцев относительно возможного усиления позиций Китая в регионе мне кажутся несколько преувеличенными, так как у Пекина нет желания брать на себя роль гаранта в столь сложном и конфликтном регионе, как Ближний Восток», – подчеркнул эксперт.
Другой темой переговоров Рубио, вероятно, станет формирование специального фонда послевоенного восстановления в размере $300 млрд, источник финансирования которого и конечные реципиенты до сих не известны. Арабские государства опасаются, что этот фонд позволит Тегерану нарастить свой военный потенциал и региональное влияние.
По словам Юрка, внешняя политика нынешнего Белого дома подчинена главным образом экономическим целям. Безусловно, он ждет от арабов инвестиций, чтобы крепче привязать их страны в сфере экономики, торговли и технологий к США. За счет фонда восстановления Ирана, полагает эксперт, Вашингтон планирует привязать Тегеран к богатым арабским государствам, чтобы тем самым дать им инструмент влияния на политику Исламской Республики. Другое дело, отмечает эксперт, что подобная идея кажется довольно странной, поскольку иранцы неоднократно доказывали, что любые попытки давления на них обычно не срабатывают.
В свою очередь, развитие Ираном своей ракетной программы остается одной из главных тем, вызывающих беспокойство у арабских государств Персидского залива. Отсутствие этого пункта в тексте американо-иранского меморандума вызвало у них недовольство, пишет Reuters.
Ближневосточное турне Рубио началось вскоре после завершения первого раунда американо-иранских переговоров на швейцарском курорте Бюргеншток 21 июня. По его итогам стороны утвердили дорожную карту для достижения окончательного мирного соглашения в течение двух месяцев, а также договорились о механизме прекращения боевых действий между Израилем и проиранской шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане. Кроме этого Вашингтон и Тегеран открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.
Вскоре в рамках первого этапа соглашения министерство финансов США разрешило Ирану продавать нефть и нефтепродукты на мировом рынке в течение 60 суток.
Война США и Ирана в Персидском заливе изменила тональность отношений арабских нефтедобывающих стран и Вашингтона, признает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Это, по его словам, произошло после того, как американская военная инфраструктура за время конфликта превратилась из фактора сдерживания Тегерана и гаранта безопасности в фактор риска. До этого США заключали или перезаключали соглашения со своими арабскими союзниками в оборонной области, сфере инвестиций, трансфера технологий и развития искусственного интеллекта, исходя из иных ожиданий от потенциального американо-иранского конфликта, напомнил арабист.
Правда, официальная риторика аравийских монархий не изменилась: ответные иранские удары по объектам арабских государств там по-прежнему называют агрессией, замечает Долгов. И хотя монархии Персидского залива несколько разочаровались в зонтике безопасности Вашингтона, они все равно опираются на помощь американцев в вооружениях и технологиях, уверен эксперт: «У них нет альтернатив в этой сфере. Попытки Турции и Египта по созданию новой системы безопасности в регионе неравноценны. Россия занята своими проблемами, а Китай предпочитает скорее дистанцироваться».