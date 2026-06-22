Минфин США выдал лицензию на операции с иранской нефтью

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что поставки иранской нефти выросли до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия американской блокады с Ормузского пролива. По данным издания, трейдеры и посредники предлагают спотовые партии иранской легкой нефти с поставкой в июле со скидкой от $2,50 до $5 за барр. по сравнению с эталонной ценой на нефть марки Brent. До заключения сделки иранская нефть продавалась со скидкой около $1 к Brent.