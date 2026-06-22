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Минфин США выдал лицензию на операции с иранской нефтью

Она будет действовать до 21 августа
Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, согласно которой разрешены операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. Документ сроком до 21 августа 2026 г. опубликован на сайте ведомства.

Лицензия также распространяется на сделки с судами, которые заблокированы в рамках санкционных режимов США. В документе указано, что расчеты за покупку нефти из Ирана, как и нефтехимической продукции и нефтепродуктов, могут осуществляться в долларах США.

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что поставки иранской нефти выросли до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия американской блокады с Ормузского пролива. По данным издания, трейдеры и посредники предлагают спотовые партии иранской легкой нефти с поставкой в июле со скидкой от $2,50 до $5 за барр. по сравнению с эталонной ценой на нефть марки Brent. До заключения сделки иранская нефть продавалась со скидкой около $1 к Brent.

В этот же день по итогам переговоров США и Ирана в Швейцарии стороны договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Комитет согласовал дорожную карту для заключения окончательного соглашения в течение 60 дней.

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