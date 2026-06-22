Пакистан и Катар опубликовали заявление по итогам переговоров США и Ирана

Первый раунд американо-иранских переговоров после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке стартовал 21 июня. Первоначально они должны были состояться 19 июня, но были отложены после израильского воздушного налета по позициям проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Со стороны Ирана в переговорах участвуют спикер парламента Мохаммад Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи, заместитель по международным вопросам секретариата Высшего совета национальной безопасности Али Багери, а также глава центробанка Абдольнасер Хеммати и замминистра нефти и руководитель Национальной нефтяной компании Ирана Хамид Борд. Основной темой диалога стало прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты, писал портал Axios со ссылкой на источники.