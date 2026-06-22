Пакистан и Катар опубликовали заявление по итогам переговоров США и Ирана
В швейцарском Бюргенштоке завершилась первая сессия переговоров на высоком уровне в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Ирана и США. Страны-посредники Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление.
Опираясь на меморандум о взаимопонимании, США и Иран договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и руководить рабочими группами по вопросам ядерной программы, санкций, а также группой по мониторингу и разрешению споров для обеспечения эффективного выполнения меморандума и решения других вопросов. Комитет согласовал дорожную карту для заключения окончательного соглашения в течение 60 дней. Это заложило основу для немедленного начала дальнейших технических переговоров.
«Кроме того, на период, указанный в пункте 5 Меморандума о взаимопонимании, была налажена связь между сторонами для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив», – говорится в совместном заявлении.
Стороны также договорились о создании комиссии по урегулированию разногласий между сторонами, Ливаном и посредниками для обеспечения соблюдения условий прекращения военных действий в Ливане в соответствии с меморандумом. Технические переговоры по всем вопросам продолжатся до конца недели в Бюргенштоке.
Первый раунд американо-иранских переговоров после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке стартовал 21 июня. Первоначально они должны были состояться 19 июня, но были отложены после израильского воздушного налета по позициям проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Со стороны Ирана в переговорах участвуют спикер парламента Мохаммад Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи, заместитель по международным вопросам секретариата Высшего совета национальной безопасности Али Багери, а также глава центробанка Абдольнасер Хеммати и замминистра нефти и руководитель Национальной нефтяной компании Ирана Хамид Борд. Основной темой диалога стало прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты, писал портал Axios со ссылкой на источники.