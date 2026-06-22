Иран и США обсуждают Ливан, разморозку активов и продажу нефти

Иран и США обсуждают Ливан, разморозку активов и продажу нефтиПрямые переговоры с участием посредников прошли в Швейцарии
В швейцарском курортном городе Бюргенштоке 21 июня стартовал первый раунд американо-иранских переговоров после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Изначально они должны были состояться 19 июня, но были отложены после израильского воздушного налета по позициям проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. А иранской – спикер парламента Мохаммад Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи, заместитель по международным вопросам секретариата Высшего совета национальной безопасности Али Багери, а также глава центробанка Абдольнасер Хеммати и замминистра нефти и руководитель Национальной нефтяной компании Ирана Хамид Борд. Кроме того, во встрече также приняли участие посредники – представители Пакистана и Катара. Основной темой диалога стало прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты, писал портал Axios со ссылкой на источники.
Перед вылетом в Швейцарию Вэнс сообщил журналистам, что основным приоритетом американской стороны на переговорах станет достижение ядерной сделки, а также прекращение боевых действий в Ливане. По его словам, диалог состоится на уровне как высшего политического руководства, так и технической команды.
Американо-иранские переговоры прошли на следующий день после того, как Тегеран вновь закрыл Ормузский пролив для судоходства из-за израильских ударов по Ливану. Иранское военное руководство это решение аргументировало отказом израильской армии покидать южноливанские территории. А МИД страны в заявлении подчеркнул, что меморандум об окончании боевых действий окажется под угрозой, если американцы не смогут убедить израильтян выполнять условия перемирия в Ливане. Кроме этого советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер на своей странице в соцсети X пригрозил перекрытием поставок ближневосточной нефти на мировой рынок, если Вашингтон не станет выполнять условия сделки.
Всего в ходе израильского воздушного налета на Ливан погибло 20 человек, сообщило агентство Reuters. Ранее израильское военно-политическое руководство говорило, что они покинут территорию соседней арабской страны только при условии разоружения «Хезболлы».
Израиль не может полностью прекратить военные операции в Ливане ни по военным, ни по политическим причинам, констатирует научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, любая попытка приостановки боевых действий без достижения безопасности границ, во-первых, не будет устойчивой, а во-вторых, не встретит понимания со стороны израильтян. «Временное прекращение огня возможно, но низкоинтенсивные столкновения или периодические атаки, скорее всего, будут продолжаться, пока не появится более или менее приемлемое для всех сторон политическое решение», – уверена эксперт.
20 млн барр.
Израиль, скорее всего, будет пытаться любыми способами сорвать американо-иранские договоренности, считает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Для израильского руководства, отмечает эксперт, потенциальная сделка не отвечает интересам их страны, а также неприемлема с точки зрения внутриполитической ситуации. «Ближе к парламентским выборам в октябре израильтяне наверняка примут какие-то меры, чтобы разыграть карту «осажденной крепости». А любые военные действия, будь то в секторе Газа или Ливане, негативно скажутся на американо-иранских переговорах», – уверен политолог.
Действия израильского правительства остаются главным камнем преткновения в американо-иранских переговорах, соглашается младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Вероятность сделки, по его словам, серьезно возрастет, только если Трамп сможет убедить или заставить израильского премьера Биньямина Нетаньяху не атаковать Ливан.
По словам Гасанова, защита Ираном интересов «Хезболлы» на международной арене – вопрос политического престижа, чтобы поддерживать имидж защитника мусульман. «Это особенно актуально в контексте поражения Тегерана в Сирии. После недавней войны иранцы почувствовали силу, особенно на фоне не очень стабильной ситуации в США. Пока идут переговоры, иранцы попытаются по максимуму выжимать из этой ситуации», – добавил политолог.
В то же время Пентагон опроверг сообщение о перекрытии Ормузского пролива. По его данным, с 20 июня через этот морской маршрут прошло уже более 50 судов. А Трамп в тот же день на своей странице в соцсети Truth Social написал, что проход судов через пролив будет осуществляться на бесплатной основе во время американо-иранских переговоров в течение 60 дней. При этом он не исключил введения платы американской стороной, если соглашение не будет достигнуто, «за услуги, оказанные в качестве «ангела-хранителя» странам Ближнего Востока, в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов». До этого американский президент говорил, что он согласился пойти на соглашение с иранской стороной, для того чтобы «предотвратить глобальную депрессию, вызванную высокими ценами на нефть из-за закрытия пролива». Об отсутствии подтверждений о закрытии Ормуза также сообщил в интервью Fox News Вэнс.
По мнению Васькина, Тегеран согласится открыть Ормузский пролив не раньше реального завершения переговоров с заключением долгосрочного соглашения. А сейчас, отмечает он, это крайне маловероятно. В случае успеха, продолжает иранист, Тегеран теоретически готов допустить инспекторов МАГАТЭ к своим ядерным объектам.
Теоретически Тегеран готов согласиться на международную инспекцию своих ядерных объектов при условии, если будет сохранена иранская ракетная программа, а США разморозят иранские активы, снимут санкции и компенсируют ущерб после американских и израильских атак по Ирану, полагает Гасанов. При этом иранские власти, скорее всего, не допустят участия в инспекции американских специалистов, чтобы предотвратить утечку информации своим противникам, сказал политолог.