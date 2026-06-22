Иран и США обсуждают Ливан, разморозку активов и продажу нефти

В то же время Пентагон опроверг сообщение о перекрытии Ормузского пролива. По его данным, с 20 июня через этот морской маршрут прошло уже более 50 судов. А Трамп в тот же день на своей странице в соцсети Truth Social написал, что проход судов через пролив будет осуществляться на бесплатной основе во время американо-иранских переговоров в течение 60 дней. При этом он не исключил введения платы американской стороной, если соглашение не будет достигнуто, «за услуги, оказанные в качестве «ангела-хранителя» странам Ближнего Востока, в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов». До этого американский президент говорил, что он согласился пойти на соглашение с иранской стороной, для того чтобы «предотвратить глобальную депрессию, вызванную высокими ценами на нефть из-за закрытия пролива». Об отсутствии подтверждений о закрытии Ормуза также сообщил в интервью Fox News Вэнс.